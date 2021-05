Europese titel Toussaint op 50 meter rugslag, brons De Waard

Achter Toussaint eindigde de Britse Kathleen Dawson in 27,46 als tweede. Het brons ging naar Maaike de Waard in 27,74 seconden. Voor Toussaint is het haar eerste gouden medaille op een groot international toernooi.

Kamminga naar finale 200 meter schoolslag

Knipping loopt finale 200 meter wisselslag mis

Arjan Knipping is er bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest niet in geslaagd de finale te bereiken op de 200 meter wisselslag. In de halve finales kwam de Nederlander tot 2.00,46. Dat was de elfde tijd, terwijl in de eindstrijd maar plek is voor acht zwemmers. Het was voor Knipping ook niet genoeg zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. De finale van de 200 meter wisselslag is morgen.