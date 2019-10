Europese titel voor ‘SkateKeet’

Nouchka Fontijn naar WK-finale in Rusland na winst op punten

9:45 Nouchka Fontijn heeft op de WK in Rusland de finale gehaald. De 31-jarige Schiedamse versloeg de klasse tot 75 kilogram in Oelan-Oede in de halve finale haar Canadese opponente Tammara Thibeault. In de finale treft ze opnieuw Lauren Louise Price, die haar afgelopen zomer klopte tijdens de Europese Spelen.