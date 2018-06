Even voorstellen: deelnemers aan de Champions Trophy

Vanaf zaterdag is er negen dagen lang tophockey te zien op de het complex van BH & BC in Breda. Tijdens de 37ste en laatste editie van de Champions Trophy strijden zes landen om de hoofdprijs: Nederland, Australië, Argentinië, België, India en Pakistan. We stellen de deelnemers voor.

Door Natasja Weber



De regerend Europees kampioen is bij een toernooi in eigen land altijd een grote favoriet. Maar het is zeker geen uitgemaakte zaak dat Nederland zomaar even de finale haalt. De ploeg van bondscoach Max Caldas bezet op dit moment de vierde plek op de wereldranglijst en de mondiale top drie is er in Breda uiteraard ook bij: Australië (1), Argentinië (2) en België (3).

Veel ogen zijn bij Oranje gericht op de verloren zoon Jeroen Hertzberger. De 32-jarige aanvaller van Rotterdam werd na de Olympische Spelen van 2016 niet meer opgeroepen door Caldas. In de aanloop naar de Champions Trophy speelde Hertzberger zijn 200ste interland. Hij is hiermee koploper in de huidige selectie.

Sterkhouders

Tegenover de rentree van Hertzberger staat de absentie van drie sterkhouders. Mink van der Weerden (nog niet fit genoeg na enkelblessure), Billy Bakker (vaderschap) en Sander de Wijn die afgelopen seizoen de voorkeur gaf aan zijn studie en na de zomer weer hoopt aan te sluiten bij Oranje. De afwezigheid van de drie zwaargewichten zorgt voor een nieuwe dynamiek in de groep, waarvan Seve van Ass de aanvoerder is. Glenn Schuurman en Sander Baart zijn benoemd als vicecaptains.

Na de fraaie EK-winst vorige zomer en de teleurstellende zevende plek op de Hockey World League eind 2017 is het interessant om te kijken hoe Nederland er – een half jaar voor het WK – voor staat. Voor de mannen van Caldas vormt de Champions Trophy het laatste serieuze toernooi voor het WK dat vanaf eind november in India wordt gespeeld. Het Nederlands team opent de Champions Trophy zaterdag (16.00 uur) met een wedstrijd tegen olympisch kampioen Argentinië. Zondag om 14.00 uur volgt de clash met België.

Tegenstanders

Argentinië

De verrassende olympisch kampioen van Rio 2016 is met veel ervaren spelers in Breda gearriveerd. Zo heeft de 36-jarige Matias Peredes al 322 interlands achter zijn naam staan en captain Pedro Ibarra speelt tegen Nederland zijn 250ste duel in het blauwwit. Inherent aan de bak aan ervaring moet ook gezegd worden dat de Argentijnen over een relatief oude selectie beschikken. Doelman Juan Vivaldi is al 38 jaar en dan zijn er nog twee spelers van 36 en twee van 33 jaar. De ploeg van bondscoach German Orozco herbergt diverse spelers met een verleden en heden in de Nederlandse hoofdklasse. Zo zien we in Breda onder meer strafcornerspecialist Gonzalo Peillat (oud-HGC), Lucas Vila (oud-Tilburg, -HGC en -Den Bosch), Pedro Ibarra (oud-Den Bosch en -SCHC) en de huidige Den Bosch-aanvaller Joaquin Menini. Bij Argentinië, de huidige nummer twee van de wereldranglijst, ontbreekt spits Agustin Mazzilli die de afgelopen twee jaar voor Oranje-Rood speelde.

Australië

Maar liefst veertien keer won Australië de Champions Trophy, het toernooi dat in 1978 het levenslicht zag. The Kookaburras zijn in Breda titelverdediger. En dat niet alleen. Australië is regerend wereldkampioen en won eind vorig jaar de finaleronde van de Hockey World League. Als nummer één van de wereldranglijst is Australië de grote favoriet tijdens deze laatste editie van de Champions Trophy. De voormalige middenvelder van Laren, Eddie Ockenden (322 interlands), gaat komende week op jacht naar zijn zevende Champions Trophy-bokaal. Dat zou een record zijn. In de begeleidingsstaf bij Australië zit een oude bekende: assistent-coach Anthony Potter. Hij was jaren geleden in Eindhoven actief als hoofdcoach van EMHC en assistent-coach van Oranje Zwart.

België

Gaan de Belgische hockeymannen eindelijk een keer een toernooi winnen? Verder dan de tweede plaats reikten ze nooit. De Red Lions wonnen in 2016 zilver op de Olympische Spelen, pakten tweemaal EK-zilver (2013 en 2017) en moesten tijdens de HWL finalronde van 2015 genoegen nemen met de tweede plek. Het wordt tijd voor een hoofdprijs voor misschien wel de beste Belgische lichting ooit. Begin dit jaar gingen de Red Lions er wel met drie hoofdprijzen vandoor bij de uitreiking van de jaarlijkse awards door de wereldhockeybond FIH. Arthur Van Doren werd verkozen tot beste speler van 2017 (en ook nog als beste talent), doelman Vincent Vanasch (oud-Oranje-Rood) werd verkozen tot beste doelman van de wereld en bondscoach Shane McLeod ging aan de haal met de award van de beste coach. Meest in het oog springende naam in de selectie van de nummer drie van de wereld is die van Thomas Briels. De 30-jarige aanvaller van Oranje-Rood werd na Rio2016 benoemd tot kapitein van de Red Lions. Briels speelt zaterdag in de eerste wedstrijd van de Champions Trophy tegen Australië zijn 300ste interland. Op de bank bij de Belgen zit nog altijd de Eindhovense succescoach Michel van den Heuvel.

India

Een volksfeest barstte eind vorig jaar los in India toen de hockeytrots van weleer in eigen land de bronzen medaille won op de Hockey World League. Voor de bondscoach van toen, Sjoerd Marijne uit Rosmalen, bleek deze prestatie geen garantie voor een lang leven als coach van de mannen. Marijne, die in 2017 Roelant Oltmans was opgevolgd, moest vorige maand wijken voor de damesbondscoach Harendra Singh. De Brabander kreeg vervolgens de Indiase dames onder zijn hoede. India bezet op dit moment de zesde plek op de wereldranglijst. Meest gelouterde speler is de 31-jarige Sardar Singh met 298 interlands. Opvallend is verder dat India twee 18-jarige jongens in de selectie telt: Dispreet Singh en Vivek Prasad. Heel India kijkt uit naar de eerste wedstrijd van de Champions Trophy tegen aartsrivaal Pakistan. De openingsmatch van het toernooi is zaterdag om 14.00 uur.