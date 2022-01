Voormalig honkbalprof Sergio Mitre (40) is in Mexico veroordeeld tot een gevangenisstraf van 50 jaar voor het verkrachten en vermoorden van een 22 maanden oud meisje. De oud-werper van onder meer New York Yankees vergreep zich in juli 2020 aan het dochtertje van zijn ex-vriendin.

De Amerikaanse Mexicaan, die tussen 2003 en 2011 in de MLB uitkwam voor New York Yankees, Chicago Cubs, Florida Marlins en Milwaukee Brewers, werd op 13 juli gearresteerd in Mexico vanwege drugsbezit. Drie dagen later werd hij beschuldigd van verkrachting en moord.

Volgens de aanklagers viel de in Los Angeles geboren Mitre de dochter van zijn toen 19-jarige vriendin, Liliana Ines, aan in zijn huis in Saltillo, Mexico. Het meisje, Ines, overleed een dag later in het ziekenhuis.

Liliana Ines vertelde tijdens het proces aan de rechtbank dat de voormalige Major Leaguer haar tot een abortus wilde dwingen toen ze zwanger was. Mitre, die in 2019 werd veroordeeld voor huiselijk geweld, beweerde aanvankelijk dat de dood van het kind een ongeluk was. Zijn excuses hielpen niet: hij zit waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis.

Als honkballer werd Mitre in 2009 geschorst voor 50 wedstrijden voor het gebruik van verboden stimulerende middelen. Hij speelde na zijn periode in de MLB in Mexico.