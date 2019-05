Ex-international Rauwerdink keert terug naar Dynamo

Van der Poel verwacht weinig van wereldbe­ker mountainbi­ke

15 mei Mathieu van der Poel verwacht niet al te veel van de wereldbeker mountainbike komend weekeinde in Duitsland. ,,Ik heb een zeer lang en slopend wegseizoen achter de rug. En daarom denk ik dat ik tegen de echte toppers tekort ga schieten. Ik zal in Altstadt strijden met de middelen die ik heb’', liet hij in België weten.