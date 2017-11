Ex-teamarts turnsters VS bekent nog drie zedendelicten

Zonneveld vs. Mossou Afschaffen of gewoon doorgaan met Sport­ver­kie­zing?

7:52 De jaarlijkse Sportverkiezingen, moeten we die nu afschaffen of moeten we er gewoon lekker mee doorgaan? AD-columnisten Thijs Zonneveld en Sjoerd Mossou staan lijnrecht tegenover elkaar.