Eythora Thorsdottir wint ook tweede kwalificatie voor WK turnen

Op vloer voldeed Thorsdottir zaterdag met 13,567 punten tevens aan de richtscore, die was gesteld op 13,400. Tisha Volleman eindigde met 50,766 punten als tweede in de meerkamp, gevolgd door Naomi Visser (49,966 punten). Shade van Oorschot eindigde op plek vier (49,633).

Sanna Veerman, die in augustus nog samen met onder meer Volleman, Visser en Van Oorschot de EK turnde, viel geblesseerd uit op het onderdeel vloer. Veerman moest haar wedstrijd staken met een blessure aan de rechterenkel. ,,Ik voelde gelijk een enorme pijn”, zei Veerman achteraf. ,,Met het oog op de WK leek het me beter om niet verder te gaan. Misschien valt het mee, maar dat weet ik nog niet. We moeten een foto laten maken en het dan bekijken. Ik was zo lekker bezig, voelde me zo goed en dan nu dit. Het is echt balen.”