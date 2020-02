Face-off Fury en Wilder geschrapt om nieuwe incidenten te voorkomen

Eerder deze week ging het volledig fout toen de twee kemphanen elkaar tegenkwamen tijdens een persbijeenkomst in de MGM Grand in Las Vegas, waar in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) het duel plaatsvindt om de kampioensgordel van de WBC. Fury en Wilder duwden elkaar hard op de borst, scholden elkaar uit en konden met veel moeite door begeleiders uit elkaar worden gehouden. De sportcommissie van Nevada wenst tijdens de weging geen nieuw en luidruchtig handgemeen, al dan niet in scène gezet om nog wat meer publiciteit te generen.



In december 2018 eindigde het eerste gevecht tussen de Brit Fury en de Amerikaan Wilder onbeslist. De rematch zal mogelijk ruim 200 miljoen dollar (circa 185 miljoen euro) aan inkomsten genereren.