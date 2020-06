Fanny fabelachtig, maar Jackie was veel meer dan alleen de winnares van de ‘optelsom’

Wie is de beste ooit?Echte sport is er nog steeds maar mondjesmaat, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ vandaag de beste atlete aller tijden. Arjan Schouten gaat voor Fanny Blankers-Koen en neemt het op tegen Pim Bijl, die Jackie Joyner-Kersee verdedigt.

Arjan: ,,Pim, ik ga toch voor Fanny.’’

Pim: ,,Mooi, Hollandse glorie…’’

Arjan: ,,Wie neem jij?’’

Pim: ,,Jackie Joyner-Kersee. Er valt veel voor die Hollandse glorie van jou te zeggen. Fanny is zelfs eens door de IAAF op de troon gezet als beste atlete van de twintigste eeuw. Wat ze in 1948 presteerde met vier keer goud, natuurlijk was dat fabelachtig. Maar wel ver voor ik op aarde kwam. En ook Joyner-Kersee is nog voor mijn tijd. Maar waarom ik haar heb gekozen? Omdat we straks bij de mannen waarschijnlijk ook voor lopers gaan en ik vind gewoon dat er een meerkamper tussen moet zitten. Want uiteindelijk wordt door de buitenwereld de 100 meter dan wel als koningsnummer gezien. En de marathon spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Maar binnen de sport is meerkamp het hoogste. Die atleten beheersen de sport in alle volledigheid.’’

Volledig scherm 1948: Fanny Blankers-Koen vliegt bij de Spelen van Londen over de horen. © AFP

Quote Weet je wel wat Fanny allemaal betekend heeft voor die sport die jij zo lief hebt? Arjan Schouten Arjan: ,,Allemaal leuk en aardig, Pim. Maar voor mij is een zevenkamper vooral goed in zeven dingen tegelijk. En ik vraag me dan stiekem toch altijd wel even af: durfde jij vroeger gewoon niet te kiezen?’’

Pim: ,,Leuk dat je dat zegt. Maar Joyner-Kersee blonk naast haar twee zevenkamptitels van 1988 en 1992 ook individueel uit, met goud op het verspringen in Seoul. Ze is daarmee niet alleen die pure allrounder, de winnares van de optelsom. Maar ze wist ook zo goed te verspringen, dat ze daar er bovenuit stak. En ik kan genieten van sprinten, hoor. Maar dat is natuurlijk wel een heel makkelijk keuze. Geboren met het explosieve, wegknallen bij de start en de borst vooruit bij de finish. Lekker makkelijk, die Fanny.’’

Arjan: ,,Ho ho ho, beetje respect hè, Pim. Weet je wel wat Fanny allemaal betekend heeft voor die sport die jij zo lief hebt? Fanny was top in 1948, maar toen was ze dus al 30 jaar, hè. Ze was heel jong bij haar eerste Spelen in 1936, te groen nog voor medailles. Maar de jaren daarna, toen ze fysiek moest gaan oogsten, gooide tot twee keer toe, de Tweede Wereldoorlog roet in het eten, wat betreft haar olympische ambities. WK’s waren er toen ook nog niet. En al dat kruit heeft ze op zak gehouden tot die Spelen in Londen, drie jaar na de oorlog. Toen ze eigenlijk al op leeftijd was. Dat succes daar op de 100, 200 en 4x100 meter en de 80 meter horden, maakte haar niet alleen tot de snelste vrouw ter wereld, maar ook tot een icoon van de veerkracht en de wederopbouw na de zwarte jaren. En ze was voor velen zelfs het levende bewijs dat een vrouw meer kon dan achter het aanrecht staan.’’

Quote Wie weet vindt Dafne Schippers in Tokio haar benen van Peking terug Pim Bijl Pim: ,,Ik chargeerde natuurlijk een beetje, Fanny was ook goed op de horden, ver en hoog. En wat je zegt klopt natuurlijk. Ze presteerde in een tijd dat sporten voor de vrouw eigenlijk ‘not done’ was. Zelf heeft ze zich ook een tijdje gericht op het moederschap en het huishouden. De 800 meter zou slecht zijn voor de vrouwen, dachten ze toen nog. Fysiek zou een vrouw daar niet toe in staat zijn. Wat dat betreft heeft Fanny heel veel betekend voor vrouwen in Nederland, de sport, de atletiek wereldwijd. Hier ga ik niet tegenin, daar ga ik gewoon in mee. Misschien is het ook wel een mooie overeenkomst. Joyner-Kersee heeft zich ook altijd uitgesproken over emancipatie, ze is opgeklommen uit een achterstandswijk, heeft altijd gestreden tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Dus wat dat betreft hebben we een mooie parallel bij twee vrouwen die een bredere betekenis hebben gekregen dan alleen hun sportieve prestaties.’’

Arjan: ,,Vind jij dat belangrijk in een sporter, mis je dat soms?’’

Pim: ,,Ja, ik vind dat wel belangrijk als je zó goed bent en zo’n wereldwijde uitstraling en bereik hebt. Je kunt mensen er niet toe forceren, maar het pleit wel voor ze als ze van dat podium gebruik maken. Recent kwam het nog terug in The Last Dance over Michael Jordan, die zich tijdens zijn carrière niet mengde in politieke, maatschappelijk discussies. Het pleit toch wel voor je, er luisteren zoveel mensen naar je. Maar zie jij al opvolgers, want deze twee namen staan natuurlijk buiten kijf.’’

Volledig scherm 1998: Jackie Joyner-Kersee. © AFP