Fans zien opvallend ritme bij Lakers na nederlaag, Jordan vertegenwoordigt Bryant bij Hall of Fame

Jordan vertegenwoordigt Bryant bij inhuldiging Hall of Fame



Michael Jordan vertegenwoordigt volgende maand Kobe Bryant bij de ceremonie waarop de overleden superster officieel wordt opgenomen in de Hall of Fame. De familie van Bryant heeft de 58-jarige Jordan hiervoor gevraagd. De voormalige vedette van Chicago Bulls geeft een speech in de Mohegan Sun Arena in Uncasville (Connecticut), waar de ceremonie wordt gehouden.



Bryant kwam begin vorig jaar op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikoptercrash. Alle negen inzittenden, onder wie ook de 13-jarige dochter van Bryant, overleefden de crash niet.



Enkele maanden na het tragische ongeluk werd Bryant in de Hall of Fame gekozen. Die eer valt jaarlijks enkele mensen ten deel die veel hebben betekend voor het basketbal. Spelers moeten drie jaar gestopt zijn voordat ze in aanmerking komen voor een uitverkiezing. Bryant zette in 2016 een punt achter zijn rijke carrière, na twintig jaar te hebben gespeeld voor Los Angeles Lakers. Hij werd vijf keer kampioen van de NBA.