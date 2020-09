Farah laat olympische 5000 meter in Tokio schieten

de pacer Podcast | Hoe kies en train je het juiste tempo?

9 september Na het zien van twee werelduurrecords hebben Eric Brommert en Pim Bijl het over tijd en het tempogevoel. Hoe schat je als loper vooraf je eigen krachten het best in? Hoe kweek je het gevoel voor het juiste tempo? En hoe zorg je ervoor dat je bij wedstrijden de snelste tijd op de klok zet. Ook bellen we met Abdi Nageeye, die niet kan wachten om weer eens te bikkelen voor een snelle tijd.