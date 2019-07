Felix mist WK-ticket bij langverwachte rentree op 400 meter

De zesvoudig olympisch kampioene en elfvoudig wereldkampioene eindigde op de Amerikaanse trials in Des Moines als zesde in de finale van de 400 meter, onvoldoende voor een WK-ticket. Het is voor het eerst sinds 2003 dat ze niet individueel start op de mondiale titelstrijd.



De 33-jarige Felix heeft een excuus. Ze was er lang uit om te bevallen van een dochter en is duidelijk nog niet in vorm. Ze liep een tijd van 51,94. Shakima Wimbley won in 50,21. ,,Het zou raar zijn als ik nu teleurgesteld ben. Ik ben gezond en ik heb mijn gezin. Wat heb ik meer te wensen?", zei de specialiste 200 en 400 meter, die voor Doha afvalt als concurrente voor regerend wereldkampioene Dafne Schippers op de 200 meter. Felix maakt mogelijk nog wel kans op een plekje in het estafetteteam voor de 4x400 meter.



Sam Kendricks ging bij het polsstokhoogspringen over 6,06 meter. Slechts één atleet sprong in de buitenlucht ooit hoger dan de Amerikaan. Dat was in 1994 Sergej Boebka met 6,14.