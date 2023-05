Femke Bol denkt niet aan record, wel aan ‘mooie race’ bij FBK Games

Atlete Femke Bol wil bij de komende FBK Games een ‘mooie race neerzetten’ op de 400 meter ‘voor heel veel publiek’. Dat zei de Nederlandse topatlete in aanloop naar de eerstkomende editie van het atletiekgala in Hengelo op 4 juni. ..Ik zit nog niet op mijn piek, dus ik zal echt niet meteen in de 48 seconden lopen.”

Bol loopt de afstand waarop ze afgelopen winter bij de Europese kampioenschappen indoor in Istanbul goud veroverde en bij de NK in Apeldoorn stuntte met een wereldrecord van 49,26. Haar Nederlands record outdoor staat op 49,44. Het wereldrecord op de 400 meter dateert van 1985 en staat met 47,60 op naam van de Duitse Marita Koch.

,,Ik wil in dit stadium nog niet nadenken over records. Het seizoen moet nog beginnen en ik heb enkele weken geleden een kleine fysieke terugslag gehad. Het was iets kleins aan mijn hamstring, maar ik kon daardoor even niet voluit trainen”, aldus de atlete, die vorige zomer een unieke prestatie leverde door op de EK outdoor in München goud op de zowel de 400 meter, de 400 meter horden als de 4x400 meter estafette te winnen.

Het publiek in Hengelo is altijd fantas­tisch en ik wil ze graag een mooie, snelle race geven Femke Bol

,,De blessure is hersteld en ik kan bij de FBK Games zonder de rem erop zo hard mogelijk gaan”, stelde Bol gerust. ,,Ik blijf het bijzonder vinden dat er straks heel veel mensen in het stadion zitten die speciaal voor mij komen. Het publiek in Hengelo is altijd fantastisch en ik wil ze graag een mooie, snelle race geven.”

De Amersfoortse loopt twee dagen eerder bij de Diamond League in Florence haar eerste wedstrijd van het seizoen. Bol komt dan uit op de 400 meter horden, het nummer waarop ze deze zomer bij de WK in Boedapest mikt op de wereldtitel. “Ik zal me dit seizoen vooral concentreren op de 400 horden en niet vaak een 400 vlak doen. Ik heb veel getraind op het lopen van veertien passen tussen de horden, dus ik ben heel benieuwd of me dat in Florence in mijn eerste wedstrijd meteen gaat lukken.”

Beluister hier alle afleveringen van onze hardloop- en atletiekpodcast De Pacer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's