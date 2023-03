Femke Bol en Lieke Klaver verspillen geen energie in series EK indoor: ‘Focus op halve finale en finale’

De kop is eraf voor Femke Bol op de EK indooratletiek in Istanbul. Ze won eenvoudig haar serie van de 400 meter en is door naar de halve finales.

De 23-jarige Amersfoortse spande zich zichtbaar niet al te veel in en klokte een voor haar doen bescheiden tijd van 52,35 seconden op de indoorbaan in de Ataköy Arena. De drievoudig Europees kampioen komt vrijdagavond weer in actie.

Lieke Klaver volgde het goede voorbeeld van Bol. De 24-jarige atlete uit Enkhuizen won ook haar serie en keert terug op de baan in de halve finales. Zij liep net als Bol vanaf de eerste meters aan de leiding en hield zich duidelijk in. Haar tijd was 52,72.

Bol is de torenhoge favoriete voor het goud in Istanbul. Ze maakte grote indruk in de atletiekwereld met haar wereldrecord van 49,26 dat ze liep bij de NK indoor in Apeldoorn. Bol liep daar het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken.

Volledig scherm Lieke Klaver wint eenvoudig haar serie, © AP

Klaver is op de EK naar verwachting de grootste concurrent van haar vriendin en trainingspartner. Zij liep op de NK indoor in het kielzog van Bol naar een dik persoonlijk record van 50,34 en met die tijd is ze de nummer 2 op de Europese ranglijst van dit jaar.

,,Het doel was de serie doorkomen zonder al te veel energie te verspillen”, zei Bol na haar race. ,,De focus ligt op de halve finale en de finale.”

,,Ik wilde vooral de race winnen”, sprak Klaver. ,,Een tactiek had ik niet. Ook in de halve finales is winnen het doel. Die race zal ik wel harder moeten.”

Lisanne de Witte, de derde Nederlandse die startte op de 400 meter, werd uitgeschakeld in de series. De 30-jarige Heiloose werd vierde in haar heat in 53,61. Die klassering was niet goed genoeg voor een plek in de volgende ronde.

Bonevacia en Boers

Liemarvin Bonevacia en Isayah Boers hebben de series van de 400 meter goed doorstaan en zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. Bonevacia eindigde in zijn heat als tweede in 46,87, goed voor een rechtstreekse doorgang naar de volgende ronde, die vrijdagavond al wordt gelopen. De 33-jarige atleet moest alleen de Belg Julien Watrin voor zich dulden.

Boers liep in zijn serie ook naar de tweede plaats in een tijd van 46,72. De Nederlands indoorkampioen lag het grootste deel van de race aan de leiding, maar werd vlak voor de finish voorbijgelopen door de Spanjaard Iñaki Cañal.

Isaya Klein Ikkink, de derde Nederlandse deelnemer op de sprintafstand, werd in zijn heat derde in 46,74. Die klassering betekende geen directe doortocht naar de halve finales. Hij behoorde evenmin tot de twee atleten die op basis van hun tijd een plekje in de halve finales was gegund.