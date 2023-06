Femke Bol met knappe tijd op 400 meter overtuigend naar overwinning bij FBK Games

Femke Bol heeft bij de FBK Games in Hengelo met overmacht de 400 meter gewonnen. De 23-jarige Amersfoortse liet 50.11 klokken. Dat was een record voor de FBK Games, dat stond sinds 2018 in 50.88. De tijd was iets meer dan een halve seconde boven haar Nederlandse record (49.44 seconden).

Nick Smidt onderstreepte zijn goede vorm onderstreept met de tweede plaats op de 400 meter horden. De 26-jarige atleet uit Assen klokte 49,17 seconden, iets boven zijn persoonlijk record. De Amerikaan CJ Allen was met 48,24 nog wel flink sneller. Smidt was niettemin tevreden, al zat een aanval op het stokoude Nederlands record (48,44) van Harry Schulting uit 1979 er niet in. ,,Ik geloof al jaren dat ik dat kan en dit seizoen denk ik dat het echt mogelijk is”, zei hij na zijn race in het zo goed als uitverkochte FBK-stadion.

Smidt liep vorig weekeinde in het Belgische Oordegem zijn nieuwe record van 48,70 en met die tijd verzekerde hij zich van deelname aan de WK atletiek later deze zomer in Boedapest. ,,Dat is een lekker gevoel, dat geeft vrijheid. Vorig seizoen was ik erg bezig met punten verzamelen voor de wereldranglijst en dat hoef ik nu niet meer te doen. Ik kan me nu richten op dat nationale record. Er moet nog 0,26 seconde af.”

In Hengelo lukte het niet, ondanks gunstige omstandigheden. ,,Er stond wel wind, maar ik voelde hem niet. Ik maakte bij de passages over de horden een paar foutjes en raakte wat uit mijn ritme. Het kan met druk te maken hebben, want dit is toch de grootste wedstrijd van Nederland.’’

Nadine Visser

Nadine Visser begon haar seizoen op de 100 meter horden goed. De Nederlands recordhoudster eindigde als tweede in een scherpe 12,71. De Amerikaanse Nia Ali won in 12,61. Maayke Tjin A-Lim werd zevende in 13,16.

Visser is al geplaatst voor de WK in Boedapest, maar niet eerder liep ze al zo snel in haar eerste horderace van het outdoorseizoen. Haar Nederlands record staat op 12,51. Afgelopen winter beleefde ze wel een lichte teleurstelling op de EK indoor in Istanbul. Ze kon voor de derde keer op rij goud halen op de 60 meter horden, maar moest genoegen nemen met zilver. ,,De eerste horde was een beetje ‘de lucht in’ zeg maar, dat was wel een beetje jammer”, zei Visser na haar race. ,,Maar ik ben blij, want meestal is het in mijn eerste race nog een beetje zoeken. Dit is mijn snelste seizoensopener ooit, dus dat is gewoon goed.”

FBK-record

De Amerikaanse atleet Grant Holloway liep de snelste 110 meter horden ooit bij de FBK Games. De tweevoudig wereldkampioen noteerde 13,03 en was daarmee 4 honderdsten sneller dan de Cubaan Dayron Robles in 2011 (13,07). Holloway scheerde in het volle FBK-stadion foutloos over de tien hekken en bleef op de meet zijn landgenoten Devon Allen (tweede in 13,12) en Eric Edwards (derde in 13,29) voor. De Nederlander Timme Koster eindigde als achtste in 13,78, meervoudig Nederlands kampioen Koen Smet werd negende in 13,85. Zij kwamen niet in de buurt van de limiet voor de WK deze zomer in Boedapest.

