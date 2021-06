Femke Bol scherpt Nederlands record op 400 meter aan

Video Basketbal­sters 3x3 op OKT door naar halve finales tegen Italië

6 juni De Nederlandse basketbalsters 3x3 zijn uitgeschakeld op het olympisch kwalificatietoernooi. In de buitenlucht van Debrecen verloor de formatie van bondscoach Hakim Salem in de halve finale van Italië, 11-14. Daarvoor had TeamNL ruim (20-10) van Iran gewonnen. Alleen de winnaar van het evenement krijgt een ticket voor Tokio.