Femke Bol trekt EK-topvorm door in Lausanne, Sifan Hassan verstapt zich

Diamond LeagueOp Femke Bol staat momenteel geen maat. De kersvers Europees kampioene op de 400 meter horden, 400 meter 'vlak’ en 4x 400 meter estafette pakte vrijdagavond in Lausanne de winst in de Diamond League-wedstrijd. Met een tijd van 52,95 seconden was ze veruit de snelste.

Bol, die niet in de buurt van haar persoonlijk record van 52,03 kwam, liep in Lausanne haar vierde 400 meter horden van dit jaar in de Diamond League. Ze won ze allemaal. Vooraf liet ze nog weten 'een beetje moe’ te zijn na het slopende EK, al was daar op de baan weinig van te merken.

Bol staat in het klassement met 32 punten op de tweede plaats achter Anna Rizjikova uit Oekraïne, die twee wedstrijden meer liep en 34 punten heeft. Rizjikova eindigde in de Zwitserse stad als vierde.



Bol hoopt begin september bij de Diamond League-finale in Zürich net als vorig jaar het eindklassement van ‘haar’ 400 meter horden te winnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Sifan Hassan wordt vierde

Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Lausanne genoegen moeten nemen met de vierde plaats op de 3000 meter. De tweevoudig olympisch kampioene rende zoals gebruikelijk in de laatste ronde naar voren toe, maar na het uitkomen van de laatste bocht bleef een eindsprint uit. De zege ging naar Francine Niyonsaba uit Burundi, die de Amerikaanse Alicia Monson op de streep aftroefde.

Hassan (29) won begin deze maand een 3000 meter voor de Diamond League in de Poolse stad Chorzów. Dat deed ze in 8.39,27. De race in Lausanne ging een stuk sneller. Hassan begon zoals ze gewend is achterin het veld, om uit het gedrang te blijven. Toch kwam ze halverwege de race bijna ten val toen ze zich tot twee keer toe verstapte. Hassan stapte eerst met haar rechtervoet op de opstaande rand langs de baan en vervolgens ook met haar linkervoet. Ze had daar zichtbaar last van.

Hassan, die vorig jaar op de Spelen van Tokio goud pakte op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, rukte in de laatste ronde op naar de tweede plaats achter Monson. Ze kon de Amerikaanse echter niet voorbij en werd op het laatste stuk gepasseerd door Niyonsaba en de Keniaanse Beatrice Chebet. Monson dacht te gaan winnen en stak vlak voor de finish al haar armen omhoog, maar liet zich verrassen door de eindsprint van Niyonsaba. Zij won in 8.26,80, Hassan werd vierde in 8.28,28.

Volledig scherm © AFP