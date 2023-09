Femke Bol weet volgens polsstokfenomeen Armand Duplantis niet hoe ze moet chillen: ‘Dit moet je niet vertellen’

Met video Oppermach­ti­ge Oleksandr Usyk behoudt wereldti­tels: ‘Heb zijn kracht alleen in mijn ballen gevoeld’

Oleksandr Usyk is nog altijd de zwaargewichtkampioen van boksorganisaties WBA, IBF en WBO. De 36-jarige Oekraïner rekende in een geel-blauw gekleurd Wroclaw (Polen) af met uitdager Daniel Dubois. In de negende ronde ging de Brit tegen het canvas voor de ogen van ruim 40 duizend uitzinnige boksfans. Op dominante wijze bleef Usyk zo ook in zijn 21ste gevecht ongeslagen.