Femke Bol wint met overmacht 400 meter op Europese kampioenschappen

Femke Bol heeft bij de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Poolse Chorzów de 400 meter gewonnen. De regerend Europees kampioene op deze afstand kwam tot een tijd van 49,82 en was daarmee ruim de snelste.

Bol bleef de Poolse Natalia Kaczmarek en de Belgische Cynthia Bolingo voor. In de tweede bocht maakte Bol het verschil en die voorsprong hield ze op het laatste rechte stuk goed vast.

,,Ik wil altijd sneller”, zei Bol, die met 49,82 boven haar indoorwereldrecord van 49,26 seconden bleef. ,,Ik focus me nu op de 400 meter horden, dus is het wat lastiger om het tempo goed te krijgen en ik was het een beetje kwijt. Het belangrijkste is dat ik het hoogste aantal punten voor Nederland heb gepakt.” Bol keek ook alvast vooruit naar de WK waar ze zich op de 400 meter horden zal richten. “Op de WK wil ik gewoon genieten van het racen. Als je er niet van geniet, waarvoor doe je het dan?”

Bonevacia derde

Liemarvin Bonevacia eindigde als derde op de 400 meter. Met 45,06 moest hij alleen de Noor Havart Bentdal Ingvaldsen (44,88) en de Portugees João Coelho (45,05) voor zich dulden. Jessica Schilder werd vierde bij het kogelstoten. Ze kwam bij haar vierde poging tot een afstand van 18,27 meter. De Portugese Auriol Dongmo was met 19,07 meter de beste.

Het EK in Chorzów is een competitie voor landenteams en is dit jaar onderdeel van de Europese Spelen. De wedstrijd in de hoogste divisie duurt van vrijdag tot en met zondag.

3x3 basketbalsters

De Nederlandse 3x3 basketbalsters zijn uitgeschakeld op de Europese Spelen. In Krakau verloren Janis Boonstra, Jacobine Klerx, Jade Blagrove en Emy Hayford vrijdag van Israël, 19-20. Oranje slaagde er daardoor niet in bij de eerste twee in de poule te eindigen, noodzakelijk om door te gaan naar de kwartfinale. Nederland was het toernooi begonnen met een overwinning op Zwitserland, 20-14. Vervolgens was er een nederlaag tegen Spanje, 8-21.

