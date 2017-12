Femke Heemskerk blij met goud, zilver en een wereldrecord

Als slotzwemster op de estafette 4x50 meter vrije slag gemengd sleepte Femke Heemskerk voor de Nederlandse ploeg de derde gouden estafettemedaille van de week uit het vuur. Toen de 30-jarige topzwemster het water indook lag Nederland nog op de tweede plaats. In een spannend gevecht met de Russische Rozaliya Nasretdinova tikte Heemskerk 0,14 seconden sneller aan. Zelf had Heemskerk geen idee of het nu goud of zilver was geworden. ,,Ik kon het scorebord niet zien. Er stond een man voor. Maar opeens hoorde ik Nyls (Korstanje, red.) heel hard schreeuwen. Toen wist ik dat we ‘m binnen hadden.”

Even later verschenen ook de magische letters WR achter nummer één Nederland. Nyls Korstanje, Kyle Stolk, Ranomi Kromowidjojo en Heemskerk verbeterden het drie jaar oude wereldrecord van de Verenigde Staten. De oranje-ploeg zette een tijd neer van 1.28,39 en was daarmee achttien honderdsten sneller dan de Amerikanen in 2014 in Doha.

Geluk

Stolk zette als tweede zwemmer een tijd neer van 20,66. Kromowidjojo was goed voor 23,01 waarna Heemskerk het afmaakte in 23,30. Evenals Korstanje moest ook Heemskerk voorafgaand aan de estafette een knop omzetten. Op de 200 meter vrije slag haalde ze weliswaar een zilveren medaille, maar over haar tijd (1.53,41) was ze zeker niet tevreden. ,,Die tijd viel me tegen”, zei Heemskerk in de catacomben van de Royal Arena. ,,In het water had ik het gevoel dat het heel lekker ging. Normaal weet ik vrijwel precies welke tijd ik heb gezwommen, dus ik snap het niet. In oktober was ik in Amsterdam een seconde sneller.” Maar ook al zou Heemskerk nu een seconde sneller zijn geweest, dan nog was zilver het hoogst haalbare. De Francaise Charlotte Bonnet was een klasse apart; 1.52,19. Heemskerk: ,,Ik ben blij met goud en zilver. Geen slechte avond.”