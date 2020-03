Femke Heemskerk getrouwd in Canadees koffietentje: ‘Binnen twee minuten klaar’

Vanwege coronacrisisZe hadden het allemaal zo goed gepland. Topzwemster Femke Heemskerk (32) en haar verloofde Guido Frackers zouden in september – dus na de Olympische Spelen – in Amsterdam gaan trouwen. Maar na een bizarre week die begon in een klooster in Drachten en eindigde in het zonnige Californië gaf het koppel elkaar tussendoor in Canada het jawoord in een koffietentje.

Door de coronacrisis dreigden de 32-jarige zwemster en haar vriend die in het Amerikaanse Palm Springs woont, langere tijd van elkaar gescheiden te worden. Toen Heemskerk vorige week zondag het tijdelijke onderkomen van de zwemploeg in Drachten alweer na één nachtje moest verlaten wilde ze dan ook maar één ding. ,,Naar Guido toe. En zo snel mogelijk”, vertelde Heemskerk zondagmiddag telefonisch vanuit Palm Springs. ,,Gelukkig heb ik altijd mijn paspoort bij me. Maandagochtend zat ik al in het vliegtuig naar Vancouver waar ik Guido zag. De volgende ochtend werd ik geweigerd voor de vlucht naar Amerika. Een belangrijke reden was dat we alleen verloofd waren en niet getrouwd. Dus toen dachten we: dan moeten we maar snel trouwen. We hebben een ambtenaar gebeld en onze situatie uitgelegd. Die ambtenaar kwam nog dezelfde middag naar een koffietentje waar we twee getuigen hadden gevraagd, dat was zo geregeld. Het was een bizar maar ook een heel bijzonder moment. Binnen twee minuten was de plechtigheid voorbij.”

Sokken met hartjes

Heemskerk had verwacht dat ze wekenlang in een klooster in Drachten zou vertoeven en had alleen maar warme, comfortabele kleding in haar koffer gestopt. ,,Het enige toepasselijke wat ik bij me had, was een witte trui en sokken met hartjes erop. En ik droeg een joggingbroek”, vertelt Heemskerk lachend vanuit Californië.

Na drie dagen wachten op de officiële trouwpapieren mocht het pas getrouwde stel vrijdag per auto de Amerikaanse grens oversteken richting Seattle waarna het echtpaar naar Los Angeles vloog. ,,Ik ben zo opgelucht dat ik nu samen met Guido in Palm Springs zit. Hij heeft een huis met een klein zwembad. Ik heb een elastiek mee dus dan ik kan op één plek blijven zwemmen. Ook hebben we een squatrek en een tafeltennistafel besteld. We zijn lekker met z’n tweetjes, de zon schijnt en ik kan een beetje trainen dus we houden het hier zeker uit”, zegt Heemskerk die in ieder geval hoopt dat de Olympische Spelen worden uitgesteld.