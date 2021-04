Finaleplaatsen Sanne en Lieke Wevers, element Volleman gaat de mist in

Volleman probeert al langer een eigen element toe te voegen aan het turnrepertoire. Eerder deed ze een poging op vloer, tijdens de WK van 2015 in Glasgow. De technische commissie van de internationale gymnastiekfederatie vond die draaisprong op één been bij nader inzien niet vernieuwend genoeg om apart op te nemen in de zogeheten code of points. Voor Volleman zitten de Europese kampioenschappen in Basel erop na de kwalificatie, want ook op vloer zit een finaleplekje er niet in.

Volleman zat na afloop niet bij de pakken neer dat haar nieuwe element niet gelukt was. ,,Jammer, maar ik vond het al cool om het hier te proberen. Dwars op de balk heb je weinig marge. Vooraf schatte ik de kans van slagen op fifty fifty”, zei ze.

Quote Dit was een hele waardevol­le ervaring richting Tokio om te testen.

Oefenen in een trainingshal of zo’n waagstukje uitvoeren in volle schijnwerpers van een wedstrijdarena is een groot verschil, merkte Volleman. ,,Ik zag mezelf nu op de grond in schaduw. Daar had ik nooit bij nagedacht, daar ben ik hier pas achtergekomen. Dit was een hele waardevolle ervaring richting Tokio om te testen. De opsprong daarvoor, de eerste keer op een groot toernooi, ging wel goed. Dat vond ik al bijzonder.”

De EK in Basel zat eigenlijk niet in het olympische voorprogramma van de Brabantse. ,,Ik kreeg pas vorige week te horen dat ik naar dit toernooi mocht, omdat Eythora (Thorsdottir, red.) zich afmeldde.” Op de ochtend van vertrek naar Zwitserland haakte persoonlijk clubcoach Nico Zijp ziek af. ,,Gelukkig geen covid, hij is negatief getest. Het was wel even schakelen voor mij. Maar ik ben goed opgevangen door de andere coaches van het team.”

Mogelijke finale Visser

Naomi Visser heeft nog uitzichten op de meerkampfinale van vrijdag. Of haar totaalscore van 49.932 punten (voorlopig 13de) punten voldoet, weet de 19-jarige Papendrechtse pas later op de dag als de laatste twee groepen hun kwalificaties afgewerkt hebben. Op brug en balk liet Visser door een val en drie bijna-vallen veel liggen.

De tweelingzussen Sanne en Lieke Wevers zijn pas in de laatste kwalificatiegroep aan de beurt, tussen 18.30 en 20.30 uur. De mannen werken morgen hun kwalificatietoernooi af op dag twee van de EK.

