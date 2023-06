Finish Maarten van der Weijden in elfstedentriatlon vermoedelijk pas zondag: ‘Eerst een slaapmoment’

updateMaarten van der Weijden hoopt dit weekend zijn elfstedentriatlon voor het goede doel te voltooien. De olympisch kampioen, die bezig is met de tocht om geld op te halen voor kankeronderzoek, is aanbeland bij het laatste onderdeel: de elfstedentocht wandelen, vandaag van Bolsward richting Leeuwarden. Volgens de organisatie is de kans aanwezig dat Van der Weijden zondag finisht in plaats van zaterdag.

Het was de bedoeling dat Van der Weijden vandaag zou finishen, maar al vroeg werd duidelijk dat het een hele opgave zou worden om binnen de tijd van Bolsward, via Harlingen, Franeker en Dokkum, naar Leeuwarden te lopen. Aanvankelijk zou hij daar zaterdagmiddag finishen, maar een woordvoerder meldt dat Van der Weijden ‘te moe’ is.

,,Hij zal nu eerst in Dokkum nog een slaapmoment moeten pakken”, zegt ze tegen Omrop Fryslan. Van der Weijden wordt daar omstreeks 18.00 uur verwacht. Rond welk tijdstip de 42-jarige atleet vervolgens de eindstreep in Leeuwarden bereikt, hangt af van hoe goed Van der Weijden slaapt. Vanuit Dokkum is het nog ongeveer 30 kilometer lopen. ,,Mogelijk wordt het (de finish, red.) morgenochtend, maar of het de vroege of late ochtend wordt, durf ik niet te zeggen”.

Van der Weijden wordt scherp in de gaten gehouden door medici, die zijn gezondheid bewaken.

Staking door weersomstandigheden

Afgelopen dinsdag moest hij zijn tocht nog tijdelijk staken wegens de weersomstandigheden. ,,Maarten zwemt weer”, vertelde een woordvoerder van de 42-jarige atleet een paar uur later. Op het moment dat de olympisch kampioen het water uit moest wegens zware onweersbuien zwom hij in de plaats Ried (Friesland). Dat was rond 18.15 uur. Iets na 21.30 uur werd gemeld dat hij weer verder kon.

De zwemmer kon even bijkomen om in de nacht weer wat langer door te kunnen gaan. Van der Weijden slaapt per nacht maximaal vier uur en neemt tussendoor korte slaapmomenten van zo’n 20 minuten, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Maarten van der Weijden. © Anton Kappers

Zondag begonnen

Van der Weijden is zondag begonnen aan zijn elfstedentriatlon waarbij hij achtereenvolgens 200 kilometer zwemt, 200 kilometer fietst en 200 kilometer wandelt. De olympisch kampioen waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad.

Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Maarten in 75 uur de 200 kilometer lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.