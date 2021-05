Fontijn haat al haar tegenstanders: ‘Zodra ik denk: wat een lieve meid, gaat het mis’

Schoon­spring­sters Jansen en Van Duijn niet als duo naar Spelen

13:12 De schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn er zaterdag in Tokio niet in geslaagd zich als duo te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Jansen en Van Duijn, individueel al zeker van deelname komende zomer in Tokio, moesten bij een wereldbekerwedstrijd synchroonspringen vanaf de 3-meterplank in de ‘geschoonde’ top 4 eindigen. Dat lukte niet.