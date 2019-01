Fransman Loeb wint langste etappe in Dakar Rally

Twintigste Nederland­se biljartti­tel voor Dick Jaspers

18:37 Biljarter Dick Jaspers heeft in Berlicum voor de twintigste keer de Nederlandse titel veroverd. De 53-jarige Brabander was in de spannende finale net iets sterker dan Jean van Erp (40-38). Jaspers had 26 beurten nodig om de benodigde veertig caramboles binnen te halen, goed voor een gemiddelde van 1,538 per beurt.