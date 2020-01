Fraudeproces tegen atletiekbobo Diack maanden uitgesteld

De 86-jarige Diack was van 1999 tot 2015 voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF. Hij staat terecht voor fraude en witwassen. Justitie in Frankrijk deed vier jaar onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro die Diack zou hebben ontvangen voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten. Zijn zoon Papa Massata, die ook werkzaam was voor de IAAF, is medeverdachte.