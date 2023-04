Frédérique Matla schiet hockeysters Den Bosch weer naar finale EHL

Tes Schouten zwemt opnieuw Nederlands record op 200 meter schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft bij de kwalificatiewedstrijden voor de WK deze zomer en de Olympische Spelen van volgend jaar het Nederlands record op de 200 meter schoolslag verder aangescherpt. In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven kwam ze in de finale tot een tijd van 2.22,21.