Freestyle-skiër Isabelle Hanssen definitief niet naar de Spelen: ‘Het voelt heel oneerlijk’

Freestyle-skiër Isabelle Hanssen mag niet naar de Olympische Spelen in Peking. Zo oordeelde de rechter in een kort geding dat de 27-jarige atlete had aangespannen tegen de Nederlandse Skivereniging, die haar niet heeft voorgedragen aan het NOC*NSF. ,,Iedereen in mijn omgeving mag naar de Spelen.”

Ze was er speciaal voor terug naar Nederland gevlogen. Een paar dagen trainen in het Zwitserse Laax moesten worden ingeruild voor een uren durend kort geding in de rechtbank. Het had haar alsnog een olympisch ticket moeten opleveren, maar dat lukte niet. Freestyle Skiër Isabelle Hanssen gaat niet naar Peking, zoals ze ook al niet aanwezig was op de Olympische Spelen van 2014 in Sochi en 2018 in Pyeongchang. Niet omdat ze er niet thuishoort, maar omdat de toegangseisen in Nederland vele malen hoger zijn dan de internationale.

,,Ik moet één keer in de top-4 van een wereldbekerwedstrijd eindigen of twee keer in de top-8”, legt Hanssen uit. Dat is haar niet gelukt. Vaak hoort ze in de belangrijkste internationale wedstrijden net bij de top-15. En dus wist ze in principe wel dat ze geen kans zou maken op olympische deelname.

Maar dat gold ook voor alpineskiër Maarten Meiners en hij werd door het NOC*NSF ‘op basis van bijzondere omstandigheden’ ineens alsnog aangewezen voor de Spelen. En dat gaf Hanssen een sprankje hoop. ,,Ik wilde via een kort geding alsnog plaatsing voor de spelen afdwingen, vooral omdat ik niets te verliezen had”, zegt ze. ,,Ik kon een beetje aandacht voor de sport winnen en maakte een kleine kans om alsnog naar Peking te mogen.”

Volledig scherm Freestyle-skiester Isabelle Hanssen. © Eigen foto

Maar de rechter oordeelde niet in haar voordeel. En dus zit Hanssen voor de derde keer in haar carrière thuis terwijl haar teamgenoten en concurrenten meedoen aan de Olympische Spelen. ,,Het voelt heel oneerlijk”, geeft ze aan. ,,Het is alsof iedereen is uitgenodigd voor het eindfeest op school, maar ik niet mag komen. Iedereen in mijn omgeving mag naar de Spelen. Ook mensen die onder mijn niveau zitten. Ik vorm een team met een Duitse- en een Nieuw-Zeelandse atlete, met z’n drieën delen we dezelfde coach. Zij gaan wel. Een van hen is ietsje beter dan ik, de ander is wat minder dan ik.”

Maar deelname aan de Spelen lijkt er voor haar alleen in te zitten als ze zich de komende vier jaar flink verbetert of als de toegangseisen vanuit Nederland worden versoepeld, iets waar ze allang niet meer op rekent. ,,Vorig jaar hebben we versoepelingen aangevraagd, maar dat is afgewezen. Verder hebben we nooit contact met het NOC*NSF. De Nederlandse Ski Vereniging doet ook helemaal niets voor ons, ze werken ons eerder tegen. Ik zie daar voorlopig ook niets veranderen, tenzij sommige mensen met pensioen gaan. We hebben in Nederland veel freestyle-skiërs gehad, ook een paar hele talentvolle. Maar iedereen is gestopt omdat het ons zo verschrikkelijk moeilijk wordt gemaakt. Of ik wel doorga? Ik ga eerst een paar maanden lekker skiën. Dan zie ik daarna wel verder.”

En zo vliegt Hanssen, een illusie armer, morgen na een flitsbezoek aan de rechtbank weer terug naar Laax. En niet met de Nederlandse Olympische ploeg naar Peking.