Frijns verruilt DTM voor langeafstandsracen

De Nederlander eindigde afgelopen jaar als derde in de DTM. Frijns boekte in september op het circuit van Assen zijn eerste overwinning. Hij won daarna ook twee races op de Nürburgring.



De Limburgse coureur rijdt ook in de elektrische raceklasse Formule E. Het seizoen in de Formule E begint eind februari in Saudi-Arabië. De eerste race in het WK langeafstandsracen is in maart in de Verenigde Staten. Op 12 en 13 juni staat de beroemde 24 Uur van Le Mans op het programma. Racing Team Nederland, bestaande uit Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert, komt ook uit in de LMP2-klasse.