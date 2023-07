Frisse blik Griekse waterpoloprofessor leidt tot tweede wereldtitel Nederland: ‘Die waardering verdienen we’

Update Handen­schud-rel in schermland: IOC biedt Oekraïense plek op Spelen, schermbond draait diskwalifi­ca­tie Charlan terug

Het stormt in schermland. Donderdag werd de Oekraïense Olga Charlan gediskwalificeerd omdat zij de hand van haar Russische tegenstandster weigerde te schudden. Een dag later garandeerde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) haar al wel een plek op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. En nu, ook op vrijdag, betuigt toch ook de Internationale schermbond (FIE) spijt. De bond past regels op het WK aan: handen schudden hoeft niet meer. Ook is de diskwalificatie van Charlan teruggedraaid.