Fury en Wilder al voor gevecht in de clinch

,,Niemand kent hem”, sneerde Fury in de richting van de Amerikaan, die zijn WBC-kampioensgordel in het zwaargewicht verdedigt. ,,Maar vanaf zaterdag zal de hele wereld hem kennen als de bokser die door Tyson Fury knock-out is geslagen.”|



De dertigjarige Brit is bezig aan zijn tweede boksleven en wil via Wilder terugkeren aan de wereldtop. De 'Gypsy King' raakte na zijn verrassende triomf op de favoriete Oekraïner Vladimir Klitsjko in november 2015, goed voor de wereldtitels van de WBA, WBO, IBF en IBO, helemaal van slag. Hij worstelde met een verslaving aan alcohol en drugs. Zijn bokslicentie verloor hij wegens doping. Sinds dit jaar is Fury, inmiddels ruim 60 kilo afgevallen, weer helemaal terug.