Fury kan ring weer in na compromis met antidopingbureau

De 29-jarige Fury hoopt deze maand nog een licentie te ontvangen van boksbond BBBOC, waardoor hij weer aan de slag kan. De Brit daagde vandaag via Twitter meteen Anthony Joshua uit. De zwaargewicht zei eerder te hopen op drie grote gevechten in 2018.



De Britse dopingautoriteit klaagde Fury in juni vorig jaar aan. Hij zei zelf dat hij positief reageerde op de dopingtest door het eten van besmet vlees van een zwijn.



Fury, nog ongeslagen in zijn 25 duels, vocht voor het laatst in 2015 tegen Vladimir Klitsjko. Na dat gevecht om de wereldtitel ging hij door een diep dal. Hij raakte aan de drank, werd depressief en kondigde een paar keer zijn definitieve afscheid van de ring aan. Daar kwam Fury echter steeds weer op terug.