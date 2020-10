Gajser loopt met zege in Lommel verder uit in WK

Tim Gajser heeft de Grote Prijs van Lommel in de MXGP gewonnen. De Sloveense motorcrosser en regerend wereldkampioen was de beste in beide manches in Lommel en verstevigde de leiding in het wereldkampioenschap.

De Fransman Romain Febvre eindigde in beide manches als tweede. Jeremy Seewer uit Zwitserland werd derde in de tweede manche en na de vierde plaats in de eerste manche ook derde in de einduitslag. De Italiaan Antonio Cairoli, die derde werd in de eerste manche, finishte na een val slechts als tiende in de tweede manche.

In de WK-stand komt Gajser op 583 punten. Cairoli staat tweede op 509. De Spaanse motorcrosser Jorge Prado, tot aan de race nog de nummer drie in de WK-stand, ontbrak in Lommel. De Spanjaard, die afgelopen woensdag op hetzelfde circuit nog de Grote Prijs van Limburg won, testte positief op het coronavirus.

Brian Bogers eindigde in Lommel als zesde en zevende en als zevende overall. Glenn Coldenhoff ontbrak in Lommel. De Brabander liep bij de kwalificatie vorige week breukjes in twee rugwervels op. Jeffrey Herlings is al langere tijd afwezig wegens nekletsel en een voetblessure.

In de MX2-klasse won Roan van de Moosdijk de tweede manche. De jonge motorcrosser eindigde in de algemene uitslag als tweede achter de Brit Ben Watson die de eerste manche had gewonnen en vierde werd in de tweede race. Van de Moosdijk was als zesde gefinisht in de eerste omloop.

