Gal voert dressuurploeg aan bij EK Rotterdam

Waterpolo­sters hard onderuit in kwartfina­les WK tegen Spanje

22 juli De Nederlandse waterpolosters zijn hardhandig uit het WK in het Zuid-Koreaans Gwangju gewerkt. Spanje was in de kwartfinales veel te sterk en won met 12-8. Het betekende een pijnlijke uitschakeling voor de regerend Europees kampioen, die een podiumplek ten doel had gesteld en zelfs kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio in het achterhoofd had.