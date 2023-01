Gary ‘Beer van Gramsbergen’ Hekman wint op Weissensee na periode vol twijfel

Elke dag telt voor volleybal­sters Oranje: ‘Parijs is de droom, daar moeten we in gaan geloven’

Als de man die het Nederlandse vrouwenvolleybalteam naar olympisch Parijs moet loodsen, weet Felix Koslowski dat ‘elke dag telt’ tijdens zijn haastklus. ,,Tijd is er amper, het seizoen is bomvol, maar het doel is heel duidelijk en de deur staat open.”

26 januari