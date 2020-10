Geen competitie, maar hockey-internationals mogen wel weer los in Pro League

In Nederland wordt sinds de ‘gedeeltelijke lockdown’ op professioneel niveau eigenlijk alleen gevoetbald. Tot morgen, als de hockey(st)ers het in de Pro League opnemen tegen Groot-Brittannië.

Door Rik Spekenbrink



Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig. Bloemendaal-Kampong in de hoofdklasse kan vanwege corona niet doorgaan, maar ‘we’ halen deze week wel de twee nationale Britse hockeyploegen naar Nederland voor interlands in het kader van de Pro League. Zowel dinsdag als donderdag spelen de mannen en de vrouwen in het Wagenerstadion tegen Groot-Brittannië.

Maar die vergelijking met de hoofdklasse gaat niet op, legt technisch directeur van de hockeybond Jeroen Bijl uit. ,,Vooropgesteld: wij hadden de hoofdklasse ook het liefst door laten gaan, maar die beslissing werd door de regering genomen. En ik begrijp ook de gevoelens bij die verenigingen. Maar het gaat bij deze interlands wel om veel kleinere aantallen. De Britten zijn per bus naar Nederland gekomen en direct de bubbel ingegaan in het hotel. Dat zijn veel minder reisbewegingen dan wanneer er ieder weekeinde twaalf duels in de hoofdklasse moeten worden gespeeld. Deze interlands zijn strak te organiseren.”

En minstens zo belangrijk: de hoofdklasse hanteert geen testprotocol. De nationale teams wel. Zondagochtend zijn de vier ploegen getest, maandagavond volgen de uitslagen. Bij vier of meer positieve gevallen in een team (van 18 spelers), wordt de wedstrijd alsnog afgelast, zegt Bijl. ,,We zijn er eigenlijk altijd vanuit gegaan dat deze vier interlands door zouden gaan. Dat er voor sporters met een A-status een uitzondering zou worden gemaakt, lag voor de hand. Alleen een volledige lockdown zou voor een andere situatie kunnen zorgen.”

Waarom was het eigenlijk zo belangrijk dat deze duels doorgaan? Bijl somt de drie belangrijkste redenen op. ,,De eerste is sportief, over negen maanden zijn de Olympische Spelen, het is belangrijk om als Oranje te blijven trainen en spelen.” De laatste interlands van beide teams dateren van februari, toen in Argentinië werd gespeeld in de Pro League. ,,Ten tweede: commerciële belangen. Die zijn, vanuit de FIH (internationale hockeyfederatie, red.) gezien ook best groot, onder andere door de televisierechten. En tot slot wil je als uithangbord van je sport ook laten zien dat je nog hockeyt.”

Volledig scherm In het Wagener Stadion zijn tijdens de interlands geen supporters welkom. © BSR Agency

Alle internationals zijn zondag na het afnemen van de test direct het hotel ingegaan. Ze hebben allemaal een eigen kamer en mogen die alleen verlaten voor trainingen en wedstrijden. Verder hanteren ze de bestaande richtlijnen streng, zegt Bijl. ,,We hebben ze de afgelopen weken ook steeds alert gehouden en op de maatregelen gewezen, juist om de kans te verkleinen dat er bij die eerste reeks tests alsnog te veel positieve gevallen zijn.”

In het Wagenerstadion, normaal gesproken goed voor 7.500 toeschouwers, zijn dinsdag en donderdag naar schatting 150 tot 200 mensen aanwezig. Het gaat om spelers, officials, veiligheidsmensen en enkele mediavertegenwoordigers. Daarbij gelden uiteraard strenge voorschriften. De wedstrijden zijn te zien op Ziggo Sport. Bijl: ,,Het blijft jammer dat er geen fans mogen komen, maar we zijn blij dat we kunnen hockeyen.”