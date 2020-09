Geen coronagevallen na nieuwe testronde King of the Court

,,Een belangrijk moment”, stelde toernooidirecteur Wilco Nijland na de nieuwe testronde. ,,We willen met King of the Court een topevenement neerzetten waarin spelers, staf en publiek in optimale omstandigheden veilig van het spektakel in ons coronaproof stadion kunnen genieten.”

King of the Court gaat zaterdag de vierde en laatste speeldag in. Zes Nederlandse koppels komen nog in actie in het internationale toernooi in de Jaarbeurs.