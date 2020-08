Geen Jumping Indoor Maastricht in 2020: ‘Risico's te groot’

Herlings voor volgende zes MXGP’s naar Italië

18 augustus Het WK motorcross verplaatst zich na Letland naar Italië. De komende zes grands prix in de MXGP zijn allemaal in het Zuid-Europese land, met eerst drie races in Faenza en daarna drie in Mantova. De eerstkomende is op 6 september de Grote Prijs van Italië, gevolgd door de Grote Prijs van Faenza op 9 september en daarna op 13 september de Grote Prijs van Emilia Romagna.