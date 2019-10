Geen paniek als Epke de finale mist, als het team maar Tokio haalt

videoHet succes van de vrouwenturnploeg in Stuttgart inspireert ook de mannen van Bram van Bokhoven. ,,Leuk om te zien dat zij zo goed door de wedstrijd kwamen. Dat is voor ons extra motivatie’’, zegt de bondscoach daags voordat het de beurt is aan de mannen om een olympisch teamticket te veroveren.

,,De doelstelling voor maandagavond is heel eenvoudig: top 12. Dan ben je gegarandeerd met een team op de Spelen, heb je vier tickets. De doelstelling formuleren is eenvoudig, om te halen is het ingewikkelder’’, weet Van Bokhoven.

Puzzeltje

Hij is ervan overtuigd dat zijn team er klaar voor is. Het afhaken van Bram Louwije door een blessure, de moeizame voorbereiding van Epke Zonderland door verkoudheidjes en een voorhoofdsholteontsteking bezorgen hem geen hoofdbrekens. ,,Het is wel een puzzeltje geweest. Ik heb al eerder tegenover de hele groep sporters aangegeven: we zijn niet een heel groot team, maar hebben wel de breedte om wat op te vangen. Ook met dit team kun je scores halen die nodig zijn. Het is een kwestie van zorgen dat je jezelf niet op een 1-0 achterstand zet voor de wedstrijd begint.’’

Volledig scherm Epke Zonderland in actie op de brug met gelijke leggers. © ANP

En over de vorm van Zonderland, die zelf aangeeft ingecalculeerd te hebben dat hij mogelijk de rekstokfinale deze WK niet zal halen. ,,Ook hij is er klaar voor. Hij is een onderdeel van het team, een belangrijk onderdeel. Hij heeft zich hier in Stuttgart voorbereid volgens zijn eigen planning. Er zijn verstoringen opgetreden.’’

Aan voorspellingen waagt Van Bokhoven zich niet. ,,Voorspellingen zijn voor ons niet veel waard. Eerst de wedstrijd turnen, dan weten we het resultaat.’’

Voor hem is het toernooi geslaagd als het team zich plaatst voor Tokio. Ook als er in het slotweekend geen enkele Nederlander in een toestelfinale staat. ,,Een individuele sporter heeft altijd het doel om maximaal te presteren. Dat zal Epke ook hebben. Als bondscoach zeg ik: het team is prioriteit 1. We hebben geen andere doelen. Dus als Epke dan de rekstokfinale niet haalt, is er geen paniek.’’