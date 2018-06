Geen succes voor Van Gelder in ringenfinale Guimarães

De 35-jarige Brabander had zich als tweede gekwalificeerd voor de finale aan de ringen, maar daarin kwam hij niet verder dan de zevende plek. Van Gelder kreeg 13,900 punten voor zijn oefening, aanzienlijk minder dan in de kwalificatie (14,350). Het haperde vooral bij zijn afsprong.



Van Gelder beleefde eind mei in de Kroatische stad Osijek zijn eerste internationale optreden sinds de Olympische Spelen van Rio 2016. De ringenspecialist eindigde toen als vierde in de ringenfinale. In de Portugese stad Guimarães ging de winst naar de Cubaan Manrique Larduet, die 14,650 scoorde.



Van Gelder maakt na zijn geruchtmakende verwijdering uit Rio geen deel meer uit van de Nederlandse selectie. Met een eigen trainer en persoonlijke sponsoren hoopt de turner zich door goed te presteren in een aantal internationale wedstrijden te kwalificeren voor het WK, in oktober in Doha.