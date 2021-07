Geen toeschouwers bij Olympische Spelen in Tokio, Leeuwinnen wél met fans

De Olympische Spelen worden in Tokio voor lege tribunes afgewerkt. Het organisatiecomité heeft in overleg met de Japanse overheid en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten op de sportlocaties in de hoofdstad.

,,Het spijt me voor iedereen die kaartjes heeft gekocht”, aldus voorzitter Seiko Hashimoto van de organisatie. De partijen besloten in maart al om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen. Het was de bedoeling dat inwoners van Japan wel de Spelen mochten bezoeken. De stadions zouden voor 50 procent gevuld mogen worden, met een maximum van 10.000 bezoekers. Artsen en andere medisch deskundigen zeiden de afgelopen weken dat het echter beter zou zijn voor de druk op de gezondheidszorg om helemaal geen fans toe te laten.

De Japanse regering besloot donderdag om wederom de noodtoestand uit te roepen in Tokio, omdat het aantal coronagevallen in de hoofdstad de laatste dagen weer snel toeneemt. De noodtoestand geldt tot 22 augustus. Enkele uren later besloten de betrokken partijen ook om helemaal geen fans toe te laten.

Het weren van buitenlandse toeschouwers betekende dat de Japanse organisatie zo’n 600.000 verkochte toegangsbewijzen moest terugbetalen. Vanuit Nederland waren ongeveer 15.000 kaarten voor de Spelen gekocht. IOC-voorzitter Thomas Bach sprak in maart van ‘een noodzakelijk offer’ om buitenlandse fans niet toe te laten. Het was volgens Bach nodig om de veiligheid van de Japanse bevolking te kunnen garanderen.

Het grootste deel van de 4,5 miljoen tickets ging naar Japanners. Vanwege de beperkingen van de capaciteit zou via een loting worden bepaald wie de tribunes op zou mogen tijdens de Spelen. Bijna twee weken voor de openingsceremonie, op vrijdag 23 juli, heeft Japan besloten de tribunes leeg te houden bij het grootste sportevenement ter wereld. Het is nog onduidelijk of op de sportlocaties buiten Tokio wel publiek welkom is.

,,Het is heel jammer dat de Spelen met zo’n gelimiteerd format gehouden moeten worden”, aldus Hashimoto. Het betekent ook een nieuwe financiële klap voor Japan, dat al zoveel extra kosten heeft moeten maken omdat de Spelen met een jaar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het land had in eerste instantie begroot met de kaartverkoop 815 miljoen dollar binnen te halen, omgerekend bijna 700 miljoen euro.

Leeuwinnen

Twee groepsduels van de Nederlandse voetbalsters daarentegen zullen tóch met publiek op de tribunes worden afgewerkt. Volgens de Japanse minister Tamayo Marukawa van olympische zaken zijn op olympische locaties buiten de regio ‘Groot-Tokio’ nog wel toeschouwers welkom. De betreffende stadions mogen waarschijnlijk voor vijftig procent gevuld worden, met een maximum van 10.000 bezoekers. De regionale autoriteiten zullen per locatie het maximale aantal toeschouwers bepalen.

Oranje begint het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwenteams met twee duels in Miyagi. Dat betekent dat zowel bij de openingswedstrijd tegen Zambia (21 juli) als tegen Brazilië (24 juli) voetbalfans uit Japan aanwezig mogen zijn. De laatste groepswedstrijd tegen China (27 juli) is in Yokohama en die stad maakt deel uit van Groot-Tokio.

Ook de olympische locaties in Fukushima, Shizuoka en Ibaraki mogen toeschouwers naar binnen laten. De olympische accommodaties in Groot-Tokio dienen echter gesloten te blijven voor publiek vanwege de toenemende coronazorgen. In maart viel al het besluit om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten tot Japan tijdens de Spelen.

