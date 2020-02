Geen verbetering voor zeilduo Bekkering/Duetz op WK

In de 49er-klasse blijven Bart Lambriex en Pim van Vugt het goed doen, al kon het koppel de prestatie van dinsdag (derde, eerste en vijfde) niet evenaren. Met de vierde, achtste en elfde plaats gaf het koppel één positie toe: vijfde. Met een plaats bij de eerste acht maken zij een goede kans op deelname aan Tokio 2020. ,,We zijn heel blij dat we de gold fleet ingaan als vijfde. We hebben een sterk veld hier in Geelong, iedereen is er gewoon. Natuurlijk hebben we hier en daar puntjes gepakt waar het niet nodig was, maar dit is een lekker startpunt.”

Bekkering gaat met een minder goed gevoel, maar vol ambitie de goldfleet-races in. ,,We gaan een nieuw plan maken zodat we echt op een andere manier gaan racen. Want we willen beter en we kunnen beter. Maar dan moeten we er wel even gas op zetten, willen we onszelf nog in een positie krijgen waarbij we voor de medailles mee kunnen doen”, liet ze vanuit Geelong weten.