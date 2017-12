Gemengde estafette als vierde naar finale op EK

Weertman bereikt finale op 400 meter vrij in Kopenhagen

13 december Ferry Weertman is bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kopenhagen doorgedrongen tot de finale van de 400 meter vrije slag. De Nederlandse olympisch- en wereldkampioen openwaterzwemmen eindigde vandaag in de series als zesde in een tijd van 3.41,54. De finale is later vandaag.