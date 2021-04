Geslaagde EK-test Sanne Wevers, ongelukkig optreden Thorsdottir

TurninterlandDe Nederlandse topturnsters hebben de afgelopen turbulente en wedstrijdloze periode niet stil gezeten. Dat bleek tijdens een oefeninterland tegen België in Heerenveen. Voor onder anderen blikvangers Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir was het de eerste serieuze (test)wedstrijd in anderhalf jaar tijd.

Voor Thorsdottir liep het trainingspartijtje minder gelukkig af. Na goede beurten op sprong en brug ging het op de balk al mis na de opsprong. Ze verloor haar evenwicht en moest het toestel verlaten, wat haar een vol punt kostte. De afsluitende vloeroefening brak de turndissidente voortijdig af, nadat ze bij haar eerste sprongserie ondanks een extra matje onzacht landde en haar enkels bezeerde.

Uit de pas

De 22-jarige turnster van PAX Haarlemmermeer loopt uit de pas bij de nationale selectie, omdat ze de centrale trainingen in Heerenveen meestal overslaat om met clubcoach Patrick Kiens in Hoofddorp te blijven trainen. PAX-trainer Kiens is persona grata bij het nationale team omdat hij totaal niet op één lijn zit met de andere coaches die proberen een cultuurverandering te bewerkstelligen naar aanleiding van misstanden in het vrouwenturnen. Thorsdottir blijft kandidate voor de komende Europese kampioenschappen en de Olympische Spelen in Tokio, zolang ze maar deelneemt aan de verplichte stages met de nationale selectie. Deze wedstrijd werd ze bijgestaan door Daymon Montaigne-Jones, topsportcoach bij Pax en rechterhand van Kiens.

Meedingen naar eremetaal

Olympisch balkkampioene Sanne Wevers concentreert zich in de aanloop naar de EK volledig op haar favoriete toestel. Op een enkel wiebeltje na zette ze een vertrouwenwekkende oefening neer. Die biedt perspectief om over drie weken in Bazel mee te dingen naar eremetaal op de EK. Met 13.650 zette Sanne Wevers niet de hoogste dagscore neer op balk. Die kwam op naam van tweelingzus Lieke: 13.700.

Voor Oranje kwamen acht turnsters in actie. Naast Sanne Wevers en Eythora Thorsdottir waren dat Naomi Visser, Lieke Wevers, Sara van Disseldorp, Vera van Pol, Tisha Volleman en Elze Geurts. De laatste hoopt zich weer in de nationale ploeg te kunnen turnen. Sanna Veerman is herstellende van corona en zal de EK sowieso moeten laten schieten.

Laatste test

Het vriendschappelijke treffen met België was de laatste test, voordat (interim-)bondscoach Bram van Bokhoven de EK-selectie bekend maakt. De wedstrijd vond plaats in de nieuwe trainingshal in Heerenveen, waar wegens de corona-beperkingen geen plaats was voor publiek of media. De interland was wel te volgen via een livestream. Voor de kijkers was het gissen naar de jurycijfers en de klasseringen. Om risico’s op blessures te verkleinen kozen sommige turnsters voor een zachte landing in de valkuil of maakten gebruik van matjes op sommige toestellen.

