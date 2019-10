Gevecht tussen kleerkasten: dit is wat je moet weten over de WK-finale

WK rugbyIn het Japanse Yokohama spelen Engeland en Zuid-Afrika zaterdagochtend (10.00 uur Nederlandse tijd) de finale van het WK rugby. Dat mag gerust een verrassing worden genoemd. Dit is wat je moet weten over het toernooi dat de afgelopen zes weken tussen de tropische tornado’s door werd gespeeld.

Door Lex Lammers

1. De Cup

Bij het WK rugby draait alles om de Web Ellis Cup. De Britse geestelijke William Web Ellis wordt gezien als de uitvinder van rugby, ergens rond 1823. Het eerste WK dateert van 1987, met Nieuw-Zeeland als eerste winnaar.

De All Blacks, zoals de bijnaam van het team luidt, zijn ook recordhouder van het evenement, dat om de vier jaar wordt gehouden. Nieuw-Zeeland staat op drie wereldtitels, in 1987, 2011 en 2015. Zuid-Afrika (1995 en 2007) en Australië (1991 en 1999) volgen met twee gewonnen WK’s. Engeland staat op één kampioenschap, nadat Jonny Wilkinson in 2003 de WK-finale in en tegen Australië besliste.

Zie hier meteen de mondiale krachtsverhoudingen. De sport mag door de Britten zijn uitgevonden, het zuidelijk halfrond domineert het rugby.

Volledig scherm De Web Ellis Cup, de beker waar het zaterdag allemaal om gaat. © Getty Images,

2. Blamage

Het WK rugby is het op drie na grootste meerdaagse evenement ter wereld. De Web Ellis Cup komt qua wereldwijde interesse na het WK voetbal en de Olympische Spelen.



Het is dan ook een blamage dat er op dit WK in Japan wedstrijden zijn afgelast. Dat was nog nooit voorgekomen. Vanwege de tyfoon Hagibis van oktober gingen de groepswedstrijden Italië - Nieuw-Zeeland én Engeland - Frankrijk niet door. Twee topaffiches. Ook Namibië tegen Canada werd afgelast. Daarmee was er wel kritiek op de keuze van de internationale rugbybond voor Japan. Het WK wordt immers in het regenseizoen afgewerkt.

Volledig scherm Door het slechte weer moesten er wedstrijden worden afgelast. © Getty Images

3. Black-out All Blacks

Het WK in Japan krijgt een verrassende finale. Nieuw-Zeeland staat voor het eerst sinds 2007 niet in de eindstrijd. Engeland heeft de All Blacks in de halve finale vakkundig gesloopt: 19-7.

Een nederlaag van Nieuw-Zeeland is altijd opmerkelijk. De All Blacks hebben namelijk een historisch winstpercentage van bijna 80 procent, maar na de wereldtitels van 2011 en 2015 volgde nu dus een pijnlijke uitschakeling.

Volledig scherm Teleurstelling bij de spelers van Nieuw-Zeeland na de nederlaag tegen Engeland. © BSR Agency

4. Eddie Jones

Architect achter het succes van Engeland is de bondscoach, Eddie Jones. De Australiër staat sinds 2015 aan het roer op het eiland. Hij heeft een topfit, defensief sterk team neergezet. Jones is een ervaren krijger in het internationale rugby. Hij bracht Australië naar de WK-finale van 2003, die uiteindelijk verloren werd van Engeland door de trap van fenomeen Jonny Wilkinson. Jones maakte ook deel uit van de staf van Zuid-Afrika bij de wereldtitel van 2007.

Volledig scherm De V-opstelling van Engeland voor het duel met Nieuw Zeeland. © AP Jones is een rauwe ‘Aussie’. Reputaties tellen niet voor hem. Etiquette ook niet. Hij beledigt nog wel eens een land. Op dit WK baarde Engeland opzien door de haka van Nieuw-Zeeland, de wereldberoemde krijgsdans voor wedstrijden, op bevel van Jones te beantwoorden met een V-opstelling. Twee vingers in de lucht, met de palm van de hand naar het gezicht gekeerd, is de Britse tegenhanger van de middelvinger. Engeland werd daarvoor berispt.

Bekijk hier de samenvatting van Engeland - Nieuw-Zeeland

5. De Springboks

Engeland gaat zaterdagochtend als favoriet de finale in. Door de zege op Nieuw-Zeeland zijn alle ogen op de Jerommekes van Jones gericht. Maar onderschat Zuid-Afrika niet. De Springboks hebben nog nooit een WK-finale verloren.

Zuid-Afrika staat voor de derde keer in de eindstrijd, opnieuw na een periode van twaalf jaar. De rol van underdog past het land. Op voorhand was het land voor het WK van 2007 geen favoriet. En ook bij de historische wereldtitel in 1995 in eigen land werden de Springboks vooraf zeker niet als favoriet gezien.

Die eerste titel vormt een historisch hoogtepunt van het land. In 1995 was de apartheid in Zuid-Afrika net voorbij. Nelson Mandela was president. Succes met een van oorsprong ‘witte sport’ zorgde voor eenheid aan De Kaap. Nationale trots in alle kleuren. Het epos werd later nog verfilmd. De film Invictus, met Morgan Freeman (als Mandela) en Matt Damon (als aanvoerder Francois Pienaar) kwam in 2009 uit.

In Zuid-Afrika ligt het script voor een derde WK-titel nu ongetwijfeld klaar.

Volledig scherm Nelson Mandela overhandigt de Zuid-Afrikaanse aanvoerder Francois Pienaar de wereldbeker in 1995. © AFP