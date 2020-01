Gevluchte Iraanse taekwondoka traint in Eindhoven

De 21-jarige Alizadeh heeft Iran verlaten omdat ze niet langer deel wil uitmaken van ‘huichelarij, leugens en onrechtvaardigheid’, liet ze weten via social media. Alizadeh en haar vriend waren op vakantie in Europa, waarna ze besloten niet terug te keren naar Iran.

Alizadeh is de enige vrouw in de geschiedenis van Iran die een medaille op de Spelen won. De atlete spreekt zich nu via haar sociale kanalen uit tegen het onderdrukken van vrouwen in haar geboorteland.