Ghafoor, Koster en estafettemannen halen EK-limiet

Tony van Diepen, Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard en Jochem Dobber snelden naar 3.03,51, bijna een halve seconde onder de vereiste tijd van 3.04,00.

Oranje eindigde in de Zwitserse stad als derde achter Italië en Groot-Brittannië.



Madiea Ghafoor deed in Bern mee aan de 200 meter en dook daar met 23,16 onder de limiet (23,25). De 25-jarige Amsterdamse had eerder al voldaan aan de limiet op de 400 meter en met de estafetteploeg op de 4x100 meter. Ghafoor is na Dafne Schippers en Jamile Samuel de derde Nederlandse atlete die op de 200 meter voldoet aan de eis.



Maureen Koster kwalificeerde zich in de Duitse plaats Tübingen op de 1500 meter voor de EK. Koster, al in bezit van een startbewijs op de 5000 meter, bleef met 4.08,02 net onder de vereiste 4.09,00.