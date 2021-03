Giannis niet te houden in NBA: derde triple-double op rij

LeBron James had met een triple-double een belangrijk aandeel in de eenvoudige 128-97 zege van Los Angeles Lakers op Golden State Warriors. Voor James was het zijn vierde triple-double van het seizoen. James nam in Chase Center, de thuisbasis van de Warriors, 22 punten, 10 rebounds en 11 assists voor zijn rekening. Zijn ploeggenoot Montrezl Harrell was met 27 punten nog trefzekerder.