Giri grijpt naast eerste Nederlandse Tata-titel sinds 1985

Na twee weken van urenlange zittingen moesten twee partijtjes snelschaak van elk vijf minuten de winnaar bepalen. Na de dertien reguliere ronden waren Giri en Carlsen namelijk samen op de eerste plaats geëindigd met 9 punten. Beiden boekten vijf overwinningen en speelden acht keer remise.



Carlsen begon als regerend wereldkampioen in de discipline snelschaken als favoriet aan de tiebreak. Hij won de eerste partij 'blitz' met de witte stukken. In de tweede partij schoof Giri met de witte stukken, maar kwam hij niet verder dan remise. Dat leverde Carlsen de titel op.



Giri en Carlsen waren vandaag de laatste ronde al ingegaan als gedeelde koplopers met 8,5 punten. Carlsen kwam al vrij snel remise overeen met de Rus Sergej Karjakin. Giri had de tiebreak kunnen ontlopen door van de Chinees Wei Yi te winnen, maar dat lukte de Nederlandse grootmeester niet. Hij moest met de zwarte stukken toch een remise toestaan, ook al speelde Wei Yi in tijdnood.



Carlsen complimenteerde na afloop Giri met zijn sterke optreden in Wijk aan Zee. ,,Hij verdiende het ook te winnen. Het is jammer dat het toernooi met dit systeem van een tiebreak moet eindigen. Zo zou het eigenlijk niet moeten gaan'', aldus de Noor.