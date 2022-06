Glen Coldenhoff wint tweede manche bij GP in Frankrijk

Hockey­sters verliezen met ‘B-ploeg’ van Engeland in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League met 3-1 verloren van Engeland. In Londen was de verjongde ploeg van bondscoach Jamilon Mülders, waar de speelsters van Den Bosch en SCHC ontbraken, niet opgewassen tegen de Engelse hockeysters. Door de nederlaag van Oranje is Argentinië zeker van de eindzege in de Pro League.

4 juni